Şaibeli kongre davasında sanıklar hâkim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiasıyla aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Dava, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Akpolat, Güney ve Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile tutuksuz sanıklar Özgür Çelik, Uğur Gökdemir ve Niyazi Güneri katıldı. CHP yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda partili de izleyici olarak salonda yer aldı. İddianamede, Ekim 2023'te yapılan kongrede delegelere para teklif edildiği, 2 delege için 150 bin lira, 3 kişi için ise 750 bin lira talep edildiği iddiaları yer aldı. Sanıkların suçlamaları reddettiği duruşma 9 Haziran'a ertelendi.