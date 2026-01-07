SON DAKİKA... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Genel af durumu söz konusu değil
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" ifadelerini kullandı.
