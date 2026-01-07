SON DAKİKA: AK Parti döneminde yapılan proje Ankara’yı kurtardı! Mansur Yavaş ‘zehirli’ diyerek karşı çıkmıştı

"HANİ ZEHİRLİYDİ? NEDEN YENİ BORULAR DÖŞÜYORSUN?" Mansur Yavaş'ın geçmişte projeyi "2050 yılının işi, belediye için kayıp" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Gökçek, Yavaş'ın bugün Kesikköprü Hattı'ndan daha fazla su çekmek için yeni ihaleler yapmasına ateş püskürdü: "Dün 'lüzumsuz' diyen adam, bugün sıkışınca hattın kapasitesini sonuna kadar kullanmaya başladı. Ankara'ya gelen günlük suyun en az 600 bin metreküpü, yani yarısı benim yaptığım Kesikköprü'den geliyor. İşin en trajikomik yanı ise şu: Mansur Yavaş kalktı, mevcut hatta boru ilave etmek için yeni bir ihale yaptı. Hani su zehirliydi? Hani bu su içilmezdi? Madem kötüydü neden yeni borular döşüyorsun? Adamda hiç ama hiç yüz yok!"

ON SEKİZ YIL ÖNCE DE AYNI KRİZ YAŞANDI Ankara, bundan yaklaşık on sekiz yıl önce de ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalmıştı. O dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Melih Gökçek, krize çözüm olarak Kızılırmak Suyu Projesi'ni hayata geçirdi. Kesikköprü Barajı'ndan alınan su, rekor sürede inşa edilen boru hattı ile Ankara'ya ulaştırıldı ve kentin susuzluğu giderildi. Proje, yalnızca Ankara'nın değil Türkiye'nin de en büyük şehirler arası su transfer projelerinden biri olarak kayda geçti.