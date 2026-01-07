SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuşuyor

Son Dakika Haberleri... Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuşuyor...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bugün konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Gücünü kadim tarihimizden alan Türkiye- Malezya dostluğumuzu daha da perçinleyeceğimize inanıyorum. Ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyabileceğimize samimiyetle inanıyorum. Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konularını da ele aldık. Önümüzdeki dönemde bu alanda atabileceğimiz adımları görüşmeyi sürdüreceğiz. Kazan-kazan illkemizle müşterek adımları değerlendireceğiz. Halklarımız arasındaki diyaloğu devam ettirme kararı aldık. Bugün bir kez daha uluslararası meselelerde benzer görüşlerde olduğumu gördük. Gazze konusunu takip etmeye devam edeceğiz."

Malezya Başkanı Enver İbrahim ise şu şekilde konuştu:

"Bize hep bir dost oldunuz ve bütün zorlu yıllar zamanında önemli bir kardeşim oldunuz. Ben size en içten teşekkürlerimi ve Malezya halkının selamlarını iletiyorum. Vicdanın sesi ve cesur bir lider olarak özellikle İslam dünyasına yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum."

