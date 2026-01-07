SON DAKİKA... Partilerinden istifa eden 3 milletvekili AK Parti’ye katıldı: Rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı!

CHP'den istifa eden Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise şu açıklamaları yaptı: Sayın Cumhurbaşkanım kıymetli dava arkadaşlarım iftiraya uğramış haksızlığa maruz kalmış ama başını önüne eğmemiş bir insanım. Bu millet yalanı değil hakikatin yanındadır. Hesapla değil inançla geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak Türkiye Yüzyılı'na yürüyüşte devlet için dik durmaya geldim.