SON DAKİKA... Partilerinden istifa eden 3 milletvekili AK Parti’ye katıldı: Rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı!

SON DAKİKA... Partilerinden istifa eden CHP'li Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden İsa Mesih Şahin ve DEVA Partili İrfan Karatutlu, AK Parti'ye katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Grup Toplantısı sonrası AK Parti'ye katılan 3 vekile rozetlerini taktı. Hasan Ufuk Çakır, İsa Mesih Şahin ve İrfan Karatutlu, ilk açıklamasında "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yaptı.
AK Parti rozetini takan Milletvekili İsa Mesih Şahin, "Bizim duygularımız her daim Türkiye içindir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü Türkiye için karıncalar gibi çalışacağımıza söz veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlik yuvamıza dönmemize fırsat sunduğu için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.
DEVA Partisi'yle yollarını ayıran İrfan Karatutlu, "Sayın Cumhurbaşkanım ben zaten aklen vicdanen buradaydım şimdi de bedenen geldim. Allah razı olsun diyorum. Hep birlikte güzel işlere vesile olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.