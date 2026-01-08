Bakan Bayraktar Ümraniye’de gençlerle buluştu

'YORGUNLUĞUMUZU ATTIK'

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ümraniye Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen gençlik buluşmasında, pırıl pırıl genç kardeşlerimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Enerji verimliliğinden nükleer enerjinin geleceğine, Gabar'daki başarı hikâyemizden hayat boyu sürecek mücadele azmine kadar her şeyi samimiyetle konuştuk. Görüyoruz ki ülkemizin en büyük enerji kaynağı, gençlerimizin gözlerindeki inançtır. O inançla yorgunluğumuzu attık, tazelendik. Bizleri bu güzel atmosferde bir araya getiren Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'a ve organizasyonun mimarı genç kardeşlerime teşekkür ediyorum."