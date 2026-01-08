Bakan Tekin, Malatya’da: Özel eğitim önceliklerimiz arasında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya'da Battalgazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Bakan Tekin, öğrenciler tarafından '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikleri izledi. Farkındalık etkinliği kapsamında bir öğrenciyle birlikte gözleri kapalı şekilde beyaz bastonla yürüyen Tekin, etkinliklere eşlik etti. Konuşmasında özel gün ve haftaların yalnızca belirli tarihlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Tekin, engellilik konusunda toplumsal duyarlılığın yılın tamamına yayılması gerektiğini ifade etti. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin akranlarıyla eşit şartlarda eğitim almasının Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Tekin, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından da yakından takip edildiğini kaydetti. Özel eğitim uygulama okulları, kaynaştırma eğitimi, evde ve hastanede eğitim ile rehabilitasyon merkezlerine verilen desteklerin bu anlayışın somut örnekleri olduğunu belirtti. Bakan Tekin, "Hepimizin farklı alanlarda eksikleri olabilir. Önemli olan bu farklılıkları anlayışla karşılamak ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmektir" diye konuştu.