Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u kabul etti
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.