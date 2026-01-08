Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
