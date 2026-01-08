Buca’da skandallar bitmiyor CHP teşkilatını maaşa bağlamış

İşçiler eylem yaparken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte Phuket Adası'nda görüntüleri ortaya çıktıktan sonra büyük tepki toplayan İzmir'in Buca ilçesi Belediye Başkanı Görkem Duman, bu defa CHP teşkilatına maaş bağlamakla suçlandı.

Duman'a tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil, Duman'ı sert bir dille eleştirdi.

Mecliste söz alan AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez ise CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın şoförü Erdi Kutlu, Fikret Yıldız, Gülşen Karataş Şişbacak, Sevgi Kazankaya, Şule Can, Ali Cem Kaya, Canan Aydemir Özkan'ın işe gelmeden maaş aldığını ileri sürdü.

Belediye meclisinde ayrıca yasal faizi ile birlikte bankalardan çekilecek 375 milyon 800 bin liralık krediye ilişkin Başkan Görkem Duman'a yetki verilmesini öngören önerge de kabul edildi. Başkan Duman, kredinin tamamının işçi alacaklarına harcanacağını söyledi.