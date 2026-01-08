Burs ve kredi miktarları öğrencilerin yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yıldan geçerli olacak şekilde KYK burs miktarının lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisansa 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL olarak uygulanacağı yönündeki açıklaması öğrencileri sevindirdi. SABAH'a konuşan öğrenciler karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'MOTİVASYON KAYNAĞI'

İktisat Fakültesi öğrencisi Arda Çetin, "Aylık 4 bin TL birçok öğrenciye nefes aldıracak. Öğrenciyken burs almak çok kıymetli. Aileye olan yükü bir nebze azaltabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın her yıl enflasyonun üstünde bir artış açıklaması Türkiye'nin geleceği biz gençlere verdiği değerin tescilidir" dedi.

Ebelik bölümü öğrencisi Medine Aydın ise, "Cumhurbaşkanımızın bizi bu konuda mağdur etmeyeceğinden emindim. Öğrencilere sağlanan bu destek bizim için hem maddi hem manevi çok kıymetli ve bir yandan motivasyon kaynağımız oluyor. Bu imkânı sunan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Hukuk Fakültesi öğrencisi Recep Gençkal da, "Burs miktarı iyi bir seviyede. Gönül ister ki daha çok olsun. 5 milyon öğrenciye yönelik atılan bu adım öğrenciler açısından oldukça kıymetli" ifadelerini kullandı.