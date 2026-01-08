Düşürdüğü cüzdanını almak isterken canından oldu: Yaşlı adam kamyonun altında kaldı!
Ankara'da meydana gelen korkunç olayda, düşürdüğü cüzdanını almaya çalışan 62 yaşındaki Yaşar Demirel hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre; düşürdüğü cüzdanını yerden almaya çalışan Yaşar Demirel'e, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalarak yaklaşık 5 metre sürüklenen kadın, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirel, hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, kamyon şoförü gözaltına alındı.