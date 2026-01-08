Emperyalist oyunları bozacak irade bizde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: Dünyanın ve bölgenin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini herkes takip ediyor. Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tedip ve tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahil-i selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret bu kadroda ve bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız. Bunu Türkiye'nin ismini duyunca gözleri umutla parlayan mazlum ve mağdurların huzuru, refahı, güvenliği için yapacağız. Bunu istikbalimizin teminatı olan gençlerimizin daha müreffeh bir ülkede yaşamaları için yapacağız. Bunu 86 milyon için, yurtdışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimiz için, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca dostumuz için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.

2026 REFORM YILIMIZ OLACAK

2026 ülkemiz için bir reform yılı olacak. Büyük Kongremizde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programı'mızı Meclis'imizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. 2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyası oldu. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Biz deprem bölgesinde aynı zamanda umutları da inşa ettik. Kalan çalışmalarımızı yeni yılda da aynı tempoda sürdüreceğiz.

ŞİKAYETÇİLERİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ

Türkiye için ne yapacaksak bunu Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikâyet etmeyi maharet zanneden kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız.

DEM PARTİ'YLE HANIMLAR GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan, AKP Parti'nin geçen yıl her alanda yaptığı çalışmaları anlattığı grup toplantısından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "DEM Parti'den bir görüşme talebi geldi mi?"s orusuna "Arkadaşlarımıza gelmiş. Özellikle hanımlar aralarında bir görüşme yapacaklar" karşılığını veren Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile doğum günü vesilesiyle bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu da "Telefonla oldu, hediyeleşmelerimizi yaptık her zamanki gibi" şeklinde cevapladı. Maduroy'a görevden çekilmesi karşılığında Türkiye'ye gitmesinin önerildiği iddiasının sorulması üzerine de Erdoğan, "Böyle bir şey yok" cevabını verdi.

CUMHURİYET NİŞANI VERİLDİ

İbrahim'e "Cumhuriyet Nişanı" tevcih edildi. Başkan Erdoğan tevcih töreninde yaptığı konuşmada, Başbakan İbrahim'in Türk kültürü ve tarihine ilgisinin ülkelerimiz arasındaki örnek işbirliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu belirterek, "Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet nişanını zat-ı alilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi. İbrahim de bu nişanın kendisi için son derece büyük bir hatıra olduğunu belirtti. İki lider, daha sonra İbrahim onuruna verilen yemeğe geçti.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulması hakkında ortak bildiriyi imzaladı. Türkiye ile Malezya arasında "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği", "Bir Adet Çokamaçlı Görev Gemisi Alımı", "Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Alanında İşbirliği" ve "Yükseköğretim Alanında İşbirliği"ni de kapsayan 7 anlaşma imzalandı.

ZULME UĞRAYANLARIN SESİ OLDUNUZ

Malezya Başbakanı İbrahim de basın toplantısında şu mesajları verdi:

Bugün, ahlaki ilkelerin tamamen göz ardı edildiği; insanlık ve adaletin yok sayıldığı bir ortamda, İsrail'in saldırıları, baskısı, sömürgeci uygulamaları ve sivil halkın hayatına mal olan bu kıyımı karşısında net ve cesur bir duruş sergilediniz. Biz bu duruşunuzu desteklemeye devam edeceğiz. Siz, zulme uğrayanların sesi oldunuz. İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür ediyorum. Malezya'yı temsilen muhabbetle ve samimiyetle sizi desteklemeye devam edeceğiz.

ZİYARET KALICI BAĞLARA İLHAM OLACAK

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ve Yaşayan Miras Okulunu ziyaret etti. Cihannüma Salonu'nda hatıra fotoğrafı çektiren lider eşleri, Malezya Kitaplığı'ndaki eserleri inceledi. Emine Erdoğan, misafirine, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin Malayca baskısı ile İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan "Türkiye" kitaplarını hediye etti. Lider eşleri, Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından armağan edilen 11 kitabı da yakından inceledi.

Lider eşleri, daha sonra Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutarak miraslarını yaşatmayı amaçlayan "Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak Sergisi"ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Şenler'in "Huzur Sokağı" kitabını imzalayarak İsmail'e hediye etti. Sıfır atık atölyesini de gezen lider eşleri, burada çeşitli atık malzemelerden yapılan oyuncak ve müzik aletlerini inceledi. Emine Erdoğan ziyaretle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Bu anlamlı ziyaretin, ortak değerler etrafında güçlenen kalıcı bağlara ilham olmasın temenni ediyorum" ifadesini kullandı. ANKARA