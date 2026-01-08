İmamoğlu’nun sahte diploma davası Silivri’de görülecek: 5’inci idare mahkemesi dosyayı “istisnai” kapsamda değerlendirdi

İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta başladığı eğitim sürecinin İstanbul Üniversitesinde mezun olmasıyla biten sürecin denklik yönünden ve üniversiteye kabulünün yasadışı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Sahte diploma iptaline ilişkin olarak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından diplomasının iptal edilmesiyle ilgili idari işleme karşı idare mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yargılamayı istisnai bir durum kapsamında ele aldı. Mahkeme, başvuruya konu iptal işlemine ilişkin davada duruşma yapılmasına karar verirken, tarafların duruşmada bizzat hazır bulunmasına hükmetti.

TARAFLARIN HAZIR BULUNMASI KARARI ALINDI

Mahkeme, dosyanın niteliği ve tarafların duruşmada hazır bulunacak olması nedeniyle yargılamanın sağlıklı ve düzenli şekilde yürütülmesi için özel bir değerlendirme yaptı. Bu kapsamda duruşmanın yapılacağı yer ve koşullara ilişkin fiziki ve güvenlik kriterleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

MEVCUT DURUŞMA SALONLARI YETERSİZ BULUNDU

İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından ilgili kurumlara gönderilen resmi yazıda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Bağcılar Yerleşkesindeki binasında bulunan duruşma salonlarının fiziki kapasite açısından yetersiz olduğu, salonlarda mikrofon ve ses sisteminin duruşmanın gerektirdiği şekilde kurulmasının mümkün olmadığı, tarafların ve ilgililerin duruşma öncesinde ve sırasında güvenli biçimde bekleyebileceği uygun alanların bulunmadığı hususlarına açıkça yer verildi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE SİLİVRİ KARARI

Yazıda, dosyanın kamuoyundaki hassasiyeti, tarafların duruşmada hazır bulunacak olması ve güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde sağlanması gerekliliği birlikte değerlendirilerek, duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisinde uygun bir salonda yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edildi. Bu değerlendirme doğrultusunda mahkeme, duruşmanın ceza infaz kurumu yerleşkesinde gerçekleştirilmesine karar verdi.

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ BELİRLENDİ

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 15 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'de yapılacak duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde uygun bir salonda görülmesine hükmetti. Duruşma öncesinde gerekli tüm güvenlik ve lojistik hazırlıkların tamamlanması için ilgili kurumlara resmi bildirimde bulunuldu.

KURUMLARA RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Mahkeme yazısında Marmara Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün bilgilendirildiği belirtildi. Ceza infaz kurumu yerleşkesi ve çevresinde duruşma öncesi ve sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının talep edildiği kaydedildi.

PLANLAMA VE SALON SEÇİMİ BAKIRKÖY BAŞSAVCILIĞINDA

Bu aşamadan sonra gözler, Silivri Cezaevi Kampüsü'nde duruşmanın yapılacağı salonun belirlenmesi ve güvenlik kriterlerine uygun planlamanın yapılacağı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na çevrildi. Edinilen bilgilere göre, duruşmanın gerçekleştirileceği salonun fiziki yeterliliği, güvenlik düzeni ve lojistik planlaması Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenecek. Daha önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç.Dr Barış Duman imzasıyla yürürlüğe konulan uygulamada da, Silivri Cezaevi yerleşkesinde yapılacak tüm duruşmalarda hangi salonun kullanılacağı ile güvenlik tedbirlerinin kapsamının Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edileceği açıkça belirtilmişti.

NADİREN BAŞVURULAN İDARİ TEDBİR

İdare yargısında nadiren uygulanan bu yöntemin, dosyanın niteliği, tarafların duruşmada hazır bulunması kararı ve fiziki koşulların yetersizliği gibi olağan dışı durumlarda mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ifade edilirken, alınan kararın yargılamaya müdahale anlamı taşımadığı, aksine duruşmanın güvenli, düzenli ve usul güvencelerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla alınmış idari bir tedbir olduğu vurgulandı.

İŞTE SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEK ÖNEMLİ DAVALAR

Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde önümüzdeki günlerde önemli davalar da görülecek. İşte o davalardan bazıları; 19-23 Ocak'ta Barış Boyun ve Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik 75'i tutuklu 105 sanık yargılanacak. Barış Boyun ve Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik 268'i tutuklu 304 sanıkla ilgili olan dava da 23 Şubat-27 Mart tarihleri arasında görülecek. Ayrıca Casperlar Suç Örgütü'ne yönelik 145'i tutuklu 223 sanığa ilişkin dava Ocak-Mayıs ayları arasında görülmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU VE AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVALARI DA GÖRÜLECEK

7 Mart'ta başlayacak olan CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik 107'si tutuklu 406 sanığın yargılanacak, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik 40'ı tutuklu 200 sanıklı dava da 26 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında görülecek.