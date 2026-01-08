  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • İşte Halep operasyonunun şifreleri: Suriye’de neler oluyor? Terör örgütü YPG kime hizmet ediyor?

İşte Halep operasyonunun şifreleri: Suriye’de neler oluyor? Terör örgütü YPG kime hizmet ediyor?

Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu. Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG mevzilerini hedef alan bombardımana başladı. Yaşanan çatışmalar sahadaki güç dengeleri ve bölgesel aktörlerin rolüne dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Sabah.com.tr'ye konuşan Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, SDG’nin, İsrail’in güdümü içerisinde hareket eden bir terör örgütü sıfatına büründüğünü ifade etti.

İşte Halep operasyonunun şifreleri: Suriye’de neler oluyor? Terör örgütü YPG kime hizmet ediyor?
ESRA AYDOĞDU

Suriye ordusu entegrasyon anlaşmasına uymayan ve sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Şeyh Maksut ve Eşrafiye mahallelerinde "temizlik operasyonu", başlattı. Yaşanan çatışmalar sahadaki güç dengeleri ve bölgesel aktörlerin rolüne dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Sabah.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Eski İstihabarat Daire Bşk. Gürsel Tokmakoğlu, SDG'nin, İsrail'in güdümü içerisinde hareket eden bir terör örgütü sıfatına büründüğünü ifade etti.

İşte Halep operasyonunun şifreleri: Suriye’de neler oluyor? Terör örgütü YPG kime hizmet ediyor?

"SDG'nin ABD'nin istediğini tam yapmadığını ABD'nin de ikili oynadığını söylemek gerekir." diyen Tokmakoğlu "SDG, İsrail'in güdümü içerisinde hareket eden bir terör örgütü sıfatına bürünmüş ve Şam yönetimiyle birleşme arzusu içerisinde olmadığını kanıtlamıştır. Bu şekilde bir sürecin zamana oynayarak bugüne kadar sürüncemede bıraktığı problemlerle birlikte artık Suriye'nin geleceğine huzuruna istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğu ortaya çıkıyor. "açıklamasını yaptı.

İşte Halep operasyonunun şifreleri: Suriye’de neler oluyor? Terör örgütü YPG kime hizmet ediyor?

OPERASYONLARI ŞAM YÖNETİMİ YAPIYOR

Halep'te başlatılan temizlik operasyonunun amacına ilişkin konuşan Tokmakoğlu "Operasyonlar Şam yönetimine bağlı iç güvenlik birimleri tarafından terörle mücadele kapsamında yapılıyor. Burada eli silahlı terör örgütünün çeşitli mevziler hazırladıkları daha sonra bu ülkeyi bölmek parçalamak için kullanacakları bir zemin oluşturdukları anlaşılıyor. Terör unsurlarının Halep gibi ticaret merkezinin huzur ve sükunu için tehdit oluşturduğu biliniyor. Suriye merkezi yönetimi de burada kendini göstererek bir operasyon yapıyor. Amaç teröre yönelik olarak burada hazırlanmış mevzilerin ortadan kaldırılması ve teröristlerin silah bırakıp bölgeyi terk etmesini sağlamaktır." dedi.

İşte Halep operasyonunun şifreleri: Suriye’de neler oluyor? Terör örgütü YPG kime hizmet ediyor?

İSRAİL'E HİZMET EDİYOR

Türkiye'nin olaya fiili olarak müdahil olması mümkün değil. Milli Savunma Bakanlığı da açıkladı. Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapması gibi bir süreç sadece bunu dile getirenlerin propagandası mahiyeti taşır. Propaganda demişken hem Türkiye'nin içinden hem de Irak'tan sesler çıkmaya başladı. Bunlar bir yerde İsrail'in böl parçala nitelikli Suriye'yi parçalanmış bölünmüş ve İsrail'e tehdit oluşturmayacak duruma gelmiş amacına hizmet ediyor. Hatta İsrail, Suriye'de işgal ettiği toprakları kendilerine bir şekilde bırakmalarını sağlamak maksadıyla dayattığı, uzun zamandır süren politikalarına zemin hazırlayan cinsten. Çeşitli şekillerde propagandaya alet olanların İsrail propagandasıyla eşit davrandıkları gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunlar hiçbir şekilde bölgeye istikrar getirmez. Barıştan yana söylenen şeyler değil. Suriye halkının Suriye'nin üniter yapısının tamamen tersine bir durum oluşturur.

İşte Halep operasyonunun şifreleri: Suriye’de neler oluyor? Terör örgütü YPG kime hizmet ediyor?

AMAÇ TÜRKİYE İLE BAĞLANTIYI KESMEK

Bu bölgeler yoğun göç almış dokuyu değiştiren mahalleler. Halep köklü tarihiyle olsun yüksek ticaret hacmiyle olsun Suriye'nin İstanbul'u konumundadır. Bu mahallelerin seçilme sebepleri YPG ve PKK unsurlarının mevziler kazıp burada birtakım direnek noktaları yapması, Türkiye'den gelen bağlantıyı kesmek, özellikle Kuzey'den Şam yönetimine baskı yapmak diğer taraftan da M-4 Karayolunun da hemen üzerinde bulunuyorlar. Bu mahalleleri terörize eden YPG ve SDG'nin öteden beri faaliyetleri vardı. Şehrin huzuru ve güveni için bu iki mahalle içerisindeki terör noktalarının ortadan kaldırılması gerekmekte.

İşte Halep operasyonunun şifreleri: Suriye’de neler oluyor? Terör örgütü YPG kime hizmet ediyor?