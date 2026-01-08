İşte Halep operasyonunun şifreleri: Suriye’de neler oluyor? Terör örgütü YPG kime hizmet ediyor?
Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu. Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG mevzilerini hedef alan bombardımana başladı. Yaşanan çatışmalar sahadaki güç dengeleri ve bölgesel aktörlerin rolüne dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Sabah.com.tr'ye konuşan Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, SDG’nin, İsrail’in güdümü içerisinde hareket eden bir terör örgütü sıfatına büründüğünü ifade etti.
"SDG'nin ABD'nin istediğini tam yapmadığını ABD'nin de ikili oynadığını söylemek gerekir." diyen Tokmakoğlu "SDG, İsrail'in güdümü içerisinde hareket eden bir terör örgütü sıfatına bürünmüş ve Şam yönetimiyle birleşme arzusu içerisinde olmadığını kanıtlamıştır. Bu şekilde bir sürecin zamana oynayarak bugüne kadar sürüncemede bıraktığı problemlerle birlikte artık Suriye'nin geleceğine huzuruna istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğu ortaya çıkıyor. "açıklamasını yaptı.
OPERASYONLARI ŞAM YÖNETİMİ YAPIYOR
Halep'te başlatılan temizlik operasyonunun amacına ilişkin konuşan Tokmakoğlu "Operasyonlar Şam yönetimine bağlı iç güvenlik birimleri tarafından terörle mücadele kapsamında yapılıyor. Burada eli silahlı terör örgütünün çeşitli mevziler hazırladıkları daha sonra bu ülkeyi bölmek parçalamak için kullanacakları bir zemin oluşturdukları anlaşılıyor. Terör unsurlarının Halep gibi ticaret merkezinin huzur ve sükunu için tehdit oluşturduğu biliniyor. Suriye merkezi yönetimi de burada kendini göstererek bir operasyon yapıyor. Amaç teröre yönelik olarak burada hazırlanmış mevzilerin ortadan kaldırılması ve teröristlerin silah bırakıp bölgeyi terk etmesini sağlamaktır." dedi.