İşte Halep operasyonunun şifreleri: Suriye’de neler oluyor? Terör örgütü YPG kime hizmet ediyor?

İSRAİL'E HİZMET EDİYOR

Türkiye'nin olaya fiili olarak müdahil olması mümkün değil. Milli Savunma Bakanlığı da açıkladı. Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapması gibi bir süreç sadece bunu dile getirenlerin propagandası mahiyeti taşır. Propaganda demişken hem Türkiye'nin içinden hem de Irak'tan sesler çıkmaya başladı. Bunlar bir yerde İsrail'in böl parçala nitelikli Suriye'yi parçalanmış bölünmüş ve İsrail'e tehdit oluşturmayacak duruma gelmiş amacına hizmet ediyor. Hatta İsrail, Suriye'de işgal ettiği toprakları kendilerine bir şekilde bırakmalarını sağlamak maksadıyla dayattığı, uzun zamandır süren politikalarına zemin hazırlayan cinsten. Çeşitli şekillerde propagandaya alet olanların İsrail propagandasıyla eşit davrandıkları gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunlar hiçbir şekilde bölgeye istikrar getirmez. Barıştan yana söylenen şeyler değil. Suriye halkının Suriye'nin üniter yapısının tamamen tersine bir durum oluşturur.