Polise saldırmıştı! CHP’li başkana 4 yıl hapis isteniyor

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasından sonra 19 Mart'ta Muğla Adliyesi önünde izinsiz düzenlenen protesto gösterilerinde çıkan arbedede polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfkelenmişti. Sinirine hakim olamayan Başkan Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polis barikatına vurmuştu.

Muğla Adliyesi'nin önünde meydana gelen olaylara ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın tamamlanması sonucunda, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Marmaris Belediye başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından kamu davası açılmıştı. Ayrıca Marmaris Belediyesi Özel Güvenlik Sorumlu Amiri Ahmet Cemay Kocahan hakkında kamu görevlisine direnme suçundan, Marmaris Belediyesi basın personeli Yağız Kalakoğlu hakkında kamu görevlisine direnme suçundan, Muğla CHP İl Başkan yardımcısı Mehmet Barut hakkında kamu görevlisine direnme suçundan ve Muğla CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Nazım Şardoğan hakkında kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine karşı nitelikli yaralama suçlarından kamu davası açılmıştı.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada olaya ilişkin görüntülerin hakim tarafından incelenip rapor düzenlenmesine karar verildi. Ayrıca suçtan zarar görme ihtimaline binaen polis E.T.'nin katılan sıfatı ile davaya kabul edilmesine karar verildi.

Mahkeme, görüntülerin duruşmada yeniden incelenmesi ve kriminal laboratuvara gönderilmesi yönündeki sanık avukatların taleplerini, mevcut raporun tarafsız olarak düzenlendiği gerekçesiyle reddetti. Dosya, mütalaanın hazırlanması amacıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliğ edildi.

Duruşma, mütalaanın sunulması için 8 Ocak saat 14.30'a ertelenmişti.

ACAR ÜNLÜ'YE 4 YIL HAPİS İSTENDİ

Davanın üçüncü duruşmasında savcı mütalaasını verdi. Marmaris Belediye Başkanı sanık Acar Ünlü hakkında görevli memura direnme ve kamu görevlisine alenen hakaret, CHP İl Muğla Gençlik Kolları Başkanı sanık Nazım Şardoğan hakkında görevli memura direnme ve kamu görevlisini kasten yaralama suçlarından mahkumiyet kararı verilmesi talep edildi. Buna göre Acar Ünlü hakkında görevli memura direnme 3 yıla kadar, kamu görevlisine alenen hakaret bir yıl iki aya kadar toplamda 4 yıl iki aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Nazım Şardoğan görevli memura direnmeden 3 yıl, kamu görevlisine kasten 2 yıla kadar hapis cezası istenildi. Sanık avukatlarının savunma için süre talebi üzerine duruşma 3 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Sanıklar hakkında toplantı gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet suçundan ayrı yargılama devam ediyor.