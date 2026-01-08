Soğanlı’ya nüfusunun 750 katı turist geldi

Vali Gökmen Çiçek'in Kayseri'ye atanmasının ardından büyük önem verdiği 150 hane ve yaklaşık 400 nüfusa sahip Soğanlı Vadisi; gelinen son noktada turist akınına uğruyor. Sıcak hava balonlarının da havalandığı vadiye gelen turistler, kültürel mirası havadan izleme şansı buluyor. 'Kapadokya'nın Giriş Kapısı' olarak adlandırılan Soğanlı Vadisi'ni 2025 yılında 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Soğanlı'da 21 bin 199 kişinin balonla uçuş yaparak muhteşem manzarayı havadan seyrettiğini belirterek; "Soğanlı 400 nüfuslu küçük bir köy nüfusuna sahip. Büyük önem verdiğimiz Soğanlı Vadisi, Kapadokya'nın giriş kapısı. Soğanlı, gizemli bin yıllık tarihi yerleşim yerleri ile muhteşem bir alan. Burası artık turist çekimi açısından da yüz güldürüyor. Soğanlı 2025 yılında nüfusunun 750 katı turist ağırladı. 21 bin 199 kişi sıcak hava balonuyla uçarak bölgenin muhteşem manzarasını gökyüzünden seyretti" dedi.

"DAHA PROFESYONEL YÖNETİLECEK"

Soğanlı Vadisi'nin geçtiğimiz yıl 27 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya Alan Başkanlığı'na bağlandığını kaydeden Vali Çiçek; "Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi sınırlarındaki Soğanlı Vadisi, geçen yıl 27 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 'Kapadokya Alanı'na dahil edildi. Kapadokya ile birlikte turizmi canlandırmak için faaliyetler yürütüyoruz. Birlikte hareket etmenin gücünden yararlanacağız. Kayseri'nin belli bir kısmının alan başkanlığına girdikten sonra daha profesyonel bir şekilde olaya yaklaşılabileceği hem de bununla ilgili bütçe ayrılacağı müjdesini Sayın Bakanımız bize vermişti. Biz de bundan memnuniyet duymuştuk. Ve gerçekten de kısa bir süre sonra bunun faydalarını görmeye başladık. Şimdi imar planlarıyla ilgili, özellikle turizmin planlanması ile ilgili de son aşamalara gelinmeye başlandı ve Başköy Erdemli Vadisi, Soğanlı Vadisi'nde ciddi bir turizmin gelişmesi ama bunun sürdürülebilir olması için Alan Başkanlığı önemliydi" diye konuştu.