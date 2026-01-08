Türkiye vicdanın ve aklın sesi oldu

Türkiyeprogramı kapsamında SETA tarafından düzenlenen "Güç Kayması: Malezya ve Türkiye İlişkileri İçin Stratejik Tercihler" konulu panele katılan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye ile birçok konuda benzer hassasiyetlere ve ortak görüşlere sahip olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin Gazze'deki insanlık dramına ilişkin olarak uluslararası arenada öne çıkan bir ülke olduğuna dikkat çeken İbrahim, "Türkiye, Gazze halkına yönelik işlenen ağır insan hakları ihlallerini cesaretle dile getirerek aklın ve vicdanın sesi oldu" dedi. Uluslararası hukuk ve kuralların dışında kalan tek taraflı girişimlerin, hangi ülkeden gelirse gelsin istikrarsızlık oluşturacağını kaydeden İbrahim, "Bu nedenle bizim ilkesel duruşumuz nettir. Halkın iradesi esas alınmalı ve dış müdahalelerden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı. Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.