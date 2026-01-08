Usulsüz kampanyaya soruşturma açıldı

Erzurum'un Çat ilçesinde, CHP'li Çat Belediyesi tarafından başlatılan "askıda ekmek" kampanyasıyla ilgili olarak Erzurum Valiliği soruşturma başlattı. Kampanyanın, valilik ya da kaymakamlık izni olmadan yürütüldüğü ve belediyenin iştirak şirketi olan ÇATSA A.Ş. üzerinden bağış toplandığı tespit edildi.

CHP'li Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç öncülüğünde 26 Aralık'ta başlatılan kampanya kapsamında IBAN numarası paylaşıldı. Çok sayıda vatandaş 5 bin ve 10 bin lira gibi tutarlarda bağış yaptığını banka dekontlarıyla sosyal medyada duyurdu. Ancak toplanan bağışların, sosyal yardım yetkisi bulunmayan belediye iştiraki ÇATSA A.Ş. hesabına aktarıldığı ortaya çıktı.