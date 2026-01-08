Zehir tacirlerine ağır darbe

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir'in de aralarında olduğu 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından 2 haftadır devam eden operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 424 şüpheli yakalandı, 162'si tutuklandı, 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.