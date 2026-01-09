Bakan Göktaş Hacıbektaş’tan seslendi: “Kadın güçlenirse aile aile güçlenirse toplum ayakta kalır”

Kadıncık Ana'nın toplumsal hafızadaki yerine vurgu yapan Bakan Göktaş, onun merhameti, emeği ve direnci temsil ettiğini belirterek, "Kadıncık Ana bir söz değil, bir duruştur. Yaşayarak öğreten, sessiz ama güçlü bir irfanın adıdır" ifadelerini kullandı. Kadıncık Ana'yı bir ışık, bir çerağ olarak niteleyen Göktaş, aileyi ayakta tutan görünmez bağın da bu değerlerle örüldüğünü dile getirdi.

Konuşmasında kadın-ailе-toplum ilişkisine özel bir parantez açan Bakan Göktaş, "Kadın güçlendikçe aile sağlamlaşır, aile güçlendikçe toplum huzur ve birlik kazanır" diyerek bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.

HACIBEKTAŞ'A YENİ HUZUREVİ MÜJDESİ

Bakan Göktaş, mevcut fiziki şartları nedeniyle risk taşıyan Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevinin yerine yeni bir huzurevi yapılacağını da açıkladı. Arsa tahsisinin tamamlandığını bildiren Göktaş, proje ve planlama sürecinin ardından inşaata başlanacağını belirterek, "Büyüklerimize daha güvenli, daha konforlu ve daha donanımlı bir yaşam alanı kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Yeni huzurevinin, aktif ve sağlıklı yaşlanmayı önceleyen sosyal politikaların sahadaki somut bir yansıması olacağını kaydeden Göktaş, yaşlılara yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ifade etti.

2025 'AİLE YILI' 2026-2035 'AİLE VE NÜFUS 10 YILI'

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, aileyi ve demografik yapıyı güçlendirmeye yönelik politikaların hız kazandığını söyledi. Kadını destekleyen, çocuğu koruyan, yaşlıyı gözeten ve aileyi bütüncül ele alan çalışmalar kapsamında 19 bini aşkın faaliyet ve etkinliğin hayata geçirildiğini belirtti.

Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını da paylaşan Göktaş, 2026-2035 yıllarını kapsayan "Aile ve Nüfus 10 Yılı" sürecinde daha köklü ve uzun vadeli sosyal politikaların uygulanacağını ifade etti. Kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirecek yeni bir sosyal politika mimarisinin inşa edileceğini belirten Göktaş, tüm kurum ve paydaşlara bu sürece destek çağrısında bulundu.

Konuşmasını Hacı Bektaş-ı Veli'nin kadın-erkek eşitliğine vurgu yapan sözleriyle tamamlayan Bakan Göktaş, "Kadını güçlendiren, aileyi koruyan ve toplumu geleceğe hazırlayan her adımı bu irfanın rehberliğinde atmaya devam edeceğiz" dedi.