Bakan Memişoğlu: "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz"

Sağlık anlamında da kentin en önemli şehirlerden biri haline geldiğini belirten Memişoğlu, "Burası, 65 yataklı 17 bin metrekarelik bir eser. Çünkü 65 yatağın her bir metrekaresi, yaklaşık 270 metrekare, tek bir yatağa düşüyor. Bu hastanenin bütün yatakları, tek kişilik, çift kişilik, tuvaletli, banyolu, televizyonlu, buzdolaplı." diye konuştu. Hastanede medeni ve insani bir sağlık hizmeti sunulacağını dile getiren Memişoğlu, 2002 yılı öncesinde hastanelerde 8 kişilik odalarda kimin hasta, kimin refakatçi, kimin doktor, kimin çalışan olduğunun bilinmediğini ifade etti.

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Türkiye'de 271 bin hasta yatağında, senede 1 milyar kez insanlarımıza hizmet veren 48 binin üzerinde yoğun bakımı olan 1,5 milyon sağlık çalışanımızla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bu, bizim 24 senede gece gündüz çalıştığımızı, insanlarımızın, vatandaşlarımızın hizmetkarı olduğumuzu gösterir. Bu, Türkiye'yi dünyada söz sahibi kılan ve dünyaya da 'Dünya, beşten büyüktür' diyebilen bir liderin, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu, lideri, dirayet gösterip liderlik yapınca. Bu toplum, bu medeniyet, dünyayı, üç kıtayı yönetebilen bir özelliğe, bir geleneğe ve genetiğe sahip. Bugün baktığımız zaman etrafımızda ateşten çember var. Hepimiz güvende, aynı zamanda geleceğe daha iyi, umutlu bakan bir medeniyeti, ülkeyi yaşıyoruz. Daha da iyi olacağız, daha da çok çalışacağız, daha da birlikte olacağız."