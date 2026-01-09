Başkan Erdoğan talimat verdi: Suriye’de yaşananlar yakından takip ediliyor! İşte Halep’te yaşananların perde arkası

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye 'de özellikle Halep merkezli yaşanan çatışmalar, Milli güvenlik öncelikleri doğrultusunda yakından izleniyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye Suriye'nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunmasını temel ilke olarak görüyor. Halep'te SDG unsurları ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmaların arka planında, 10 Mart mutabakatına uyulmaması ve uzlaşıdan uzak tutumlar bulunurken, Türkiye süreci sahada ve diplomatik kanallarda tüm boyutlarıyla takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile tam koordinasyon içinde hareket edilirken, sivil halkın güvenliği ve olası göç dalgalarının önlenmesi öncelik olarak öne çıkıyor.

10 MART MUTABAKATINA UYMAYAN SDG ÖNERİLERİ KABUL ETMEDİ

Güvenlik kaynakları, SDG'nin Suriye hükümeti ile karşılıklı olarak imzaladığı 10 Mart mutabakatına uymadığını ve uzlaşıdan uzak tutum sergilediğini ifade ediyor. Bu yaklaşımın, çatışmaların yeniden alevlenmesine yol açtığı; sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olduğu belirtiliyor. Çatışmaların aynı zamanda bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirme riski taşıdığı vurgulanıyor.

Suriye hükümetinin, sorunun çatışmasız çözümü için uzun süre SDG'ye çeşitli öneriler sunduğu ve diyalog kanallarını açık tuttuğu kaydediliyor. Ancak SDG'nin bu önerileri kabul etmediği, maksimalist bir tutum izleyerek süreci uzatmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Çatışmaların başlamasının ardından Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümünün merkezi yönetimin kontrolüne geçtiği, Şeyh Maksud mahallesinde ise sürecin devam ettiği belirtiliyor.