  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Başkan Erdoğan talimat verdi: Suriye’de yaşananlar yakından takip ediliyor! İşte Halep'te yaşananların perde arkası

Başkan Erdoğan talimat verdi: Suriye’de yaşananlar yakından takip ediliyor! İşte Halep'te yaşananların perde arkası

Suriye’de özellikle Halep merkezli yaşanan çatışmalar, Türkiye tarafından milli güvenlik öncelikleri kapsamında yakından izleniyor. Güvenlik kaynaklarına göre Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğinin, toprak bütünlüğünün ve merkezi devlet yapısının korunmasını temel ilke olarak benimsiyor. Halep’te Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmaların temelinde, SDG’nin 10 Mart mutabakatına uymaması ve uzlaşıdan uzak tutumu bulunuyor. Suriye hükümeti, çatışmaların önlenmesi için uzun süre diyalog ve uzlaşı önerileri sunsa da SDG’nin bu teklifleri kabul etmediği belirtiliyor. Türkiye, süreci Başkan Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda MİT, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla tam koordinasyon içinde takip ediyor. Sivil halkın güvenliği ve olası göç dalgalarının önlenmesi öncelik olarak öne çıkarken, Türkiye’nin temel hedefinin Suriye’de kalıcı barış, istikrar ve toprak bütünlüğünün sağlanması olduğu vurgulanıyor.

Başkan Erdoğan talimat verdi: Suriye’de yaşananlar yakından takip ediliyor! İşte Halep’te yaşananların perde arkası
Kerim CENGİL

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de özellikle Halep merkezli yaşanan çatışmalar, Milli güvenlik öncelikleri doğrultusunda yakından izleniyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye Suriye'nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunmasını temel ilke olarak görüyor. Halep'te SDG unsurları ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmaların arka planında, 10 Mart mutabakatına uyulmaması ve uzlaşıdan uzak tutumlar bulunurken, Türkiye süreci sahada ve diplomatik kanallarda tüm boyutlarıyla takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile tam koordinasyon içinde hareket edilirken, sivil halkın güvenliği ve olası göç dalgalarının önlenmesi öncelik olarak öne çıkıyor.

Başkan Erdoğan talimat verdi: Suriye’de yaşananlar yakından takip ediliyor! İşte Halep’te yaşananların perde arkası

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de yaşanan gelişmeler, milli güvenlik öncelikleri kapsamında yakından izlenmeye devam ediyor. Güvenlik kaynaklarına göre Türkiye'nin öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliğinin, toprak bütünlüğünün ve merkezi devlet yapısının korunmasıdır. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, bu hedefle uyumlu şekilde sınır hattına yakın bölgelerdeki çatışmaların Türkiye'ye olası olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, sınır bölgelerine yönelik muhtemel göç hareketlerini dikkatle takip etmeyi ve sivil halkın güvenliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Son günlerde Halep kentinde, özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmalar, bu çerçevede değerlendirilmektedir.

Başkan Erdoğan talimat verdi: Suriye’de yaşananlar yakından takip ediliyor! İşte Halep’te yaşananların perde arkası

10 MART MUTABAKATINA UYMAYAN SDG ÖNERİLERİ KABUL ETMEDİ

Güvenlik kaynakları, SDG'nin Suriye hükümeti ile karşılıklı olarak imzaladığı 10 Mart mutabakatına uymadığını ve uzlaşıdan uzak tutum sergilediğini ifade ediyor. Bu yaklaşımın, çatışmaların yeniden alevlenmesine yol açtığı; sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olduğu belirtiliyor. Çatışmaların aynı zamanda bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirme riski taşıdığı vurgulanıyor.

Suriye hükümetinin, sorunun çatışmasız çözümü için uzun süre SDG'ye çeşitli öneriler sunduğu ve diyalog kanallarını açık tuttuğu kaydediliyor. Ancak SDG'nin bu önerileri kabul etmediği, maksimalist bir tutum izleyerek süreci uzatmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Çatışmaların başlamasının ardından Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümünün merkezi yönetimin kontrolüne geçtiği, Şeyh Maksud mahallesinde ise sürecin devam ettiği belirtiliyor.

Başkan Erdoğan talimat verdi: Suriye’de yaşananlar yakından takip ediliyor! İşte Halep’te yaşananların perde arkası

SAAT 03.00 İTİBARİ İLE TEK TARAFLI ATEŞ KES İLAN EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son gelişmelerin ardından Suriye hükümeti SDG unsurlarının bölgeden çıkarılması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, SDG üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi için güvenli bir koridor oluşturuldu. Ayrıca, yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışın önüne geçmek amacıyla saat 03.00 itibarıyla tek taraflı ateşkes ilan edildiği bildirildi. Bu adımlar, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve merkezi otoritesinin yeniden tesis edilmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve olası yeni göç dalgalarının önlenmesi büyük önem taşıyor. SDG unsurlarının sivil mahalleleri ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalışmasının kabul edilemez olduğu vurgulanıyor.

Başkan Erdoğan talimat verdi: Suriye’de yaşananlar yakından takip ediliyor! İşte Halep’te yaşananların perde arkası

SÜREÇ BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Türkiye, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü doğrultusunda bu tür gerilimlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesini esas alıyor. Süreci başından itibaren yakından takip eden Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, yaşanan olayların barışçıl yollarla çözülmesi amacıyla Suriye hükümeti ve ABD ile sürekli temas halinde bulunuyor. Ayrıca, uygun kanallar üzerinden SDG'ye de gerekli mesajların iletildiği belirtiliyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın gelişmelerden anbean haberdar edildiği, sahadaki her olayın kendisine detaylı şekilde aktarıldığı ifade ediliyor. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda planlamalar yapılırken, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile tam koordinasyon içinde gelişmeler çok boyutlu olarak izleniyor. Sahada görev yapan Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin ise 24 saat esasına göre görev başında olduğu bildiriliyor.

Başkan Erdoğan talimat verdi: Suriye’de yaşananlar yakından takip ediliyor! İşte Halep’te yaşananların perde arkası

TÜRKİYE'NİN ASIL AMACI, KALICI BARIŞ VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI

Türkiye, Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin kendi güvenliğiyle eşdeğer olduğunu her fırsatta vurgularken, bu tutumunu sürdürmeye devam ediyor. Türkiye, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak diyalog ve uzlaşı kanallarına dönülmesi yönünde çağrı yapıyor. Suriye'de yaşayan Kürtlerin de Suriye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olduğu belirtilirken, bu kesimin haklarının korunmasının da Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığı ifade ediliyor. Türkiye'nin asıl amacının, Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması ile ülkenin toprak bütünlüğünün korunması olduğu vurgulanıyor. Bu çerçevede, SDG'nin de Suriye'nin siyasi birliğine, toplumsal huzuruna ve entegrasyonuna katkı sunacak bir tutum benimsemesinin beklendiği kaydediliyor.