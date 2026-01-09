CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ferit Gündoğdu tutuklandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. İmar sorunlarını çözmek amacıyla rüşvet aldığı öne sürülen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, İmar Komisyonu Başkanı ve Balıkesir Spor Başkan Yardımcısı olan Ferit Gündoğdu ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (BASKİ) görev yapan şoförü Emircan Kofoğlu ile 4 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ferit Gündoğdu ve şoförü Emircan Kofoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bir süre önce Ferit Gündoğdu'nun odasını kilitleterek belediye ile ilişiğini kestiği kamuoyuna yansımıştı. Gündoğdu'nun CHP'den ihraç edilmesi bekleniyor.