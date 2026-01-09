Erdoğan, Malezya Başbakanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'in eşi Wan Azizah İsmail de yer aldı. 6 Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İbrahim, dünkü görüşme sonrası ülkesine döndü.

Ziyaret, Türkiye- Malezya ilişkilerinin genişlemesi ve güçlendirilmesi bağlamında önemli diplomatik adım niteliği taşıyor. Başkan Erdoğan dün ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyeti de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı. Öte yandan Erdoğan dün Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'i de kabul etti.