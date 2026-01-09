  • Haberler
  • Gazze’de kayıp nesil riski! UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Filistin’de insani kriz derinleşiyor

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Gazze’deki kırılgan ateşkesin üçüncü ayında olunduğunu belirten Lazzarini, “Bu çocukları öğrenme ortamına geri döndüremezsek kayıp bir nesil riskiyle karşı karşıyayız” dedi.

Rana BÜYÜKTAŞ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Ankara'ya yaptığı ziyarette basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazze'deki insani durumun son derece korkunç olduğunu belirten Lazzarini, özellikle çocukların eğitime erişememesi nedeniyle kayıp bir nesil tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

TÜRKİYE UNRWA'NIN EN GÜÇLÜ DESTEKÇİSİ

Türkiye'ye resmi ziyaret kapsamında gelen Lazzarini, düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin Filistin davası ve UNRWA'nın faaliyetlerine güçlü mali ve siyasi destek verdiğini vurguladı. Lazzarini, Türkiye'nin bölgedeki dayanışma hareketi ve hükümet desteğinin UNRWA açısından hayati önemde olduğunu ifade etti. UNRWA'nın Ankara'da açılacak kalıcı ofisine ilişkin bilgi veren Lazzarini, Türkiye ile anlaşmanın imzalandığını ve Meclis'te onaylandığını bir süre sonra da faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti.

1 MİLYONDAN FAZLA GAZZELİ'YE TEMİZ SU ERİŞİMİ

Gazze'de kırılgan ateşkesin üçüncü ayında olunduğunu hatırlatan Lazzarini, sert kış koşullarıyla birlikte insani krizin derinleştiğini söyledi. Gazze'de halen 12 bin UNRWA personelinin görev yaptığını açıklayan Lazzarini, günlük on binlerce sağlık hizmeti verildiğini, bir milyondan fazla insanın temiz suya erişiminin sağlandığını ve atık yönetimi faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktardı.

GAZZEDE 'KAYIP NESİL' RİSKİ

Gazze'deki hayat kurtarıcı faaliyetlerin ötesinde en acil faaliyetlerden birinin eğitim olduğuna değinen Lazzarini, Gazze'de derin travma geçirmiş 600 binden fazla çocuğun son iki yıldır eğitimden mahrum kaldığını belirterek, "Bu çocukları öğrenme ortamına geri döndüremezsek kayıp bir nesil riskiyle karşı karşıyayız" dedi. Lazzarini, UNRWA'nın geçici öğrenme alanları ve çevrim içi eğitimle şu ana kadar 350 bine yakın çocuğa ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

BU KURALSIZLIK DÜNYANIN YENİ NORMU OLABİLİR

İsrail hükümetinin UNRWA'yı hedef alan adımlarına değinen Lazzarini, bu kısıtlamaların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu söyledi. Gazze'de 380'den fazla UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Lazzarini, bunun BM tarihinde benzeri olmayan bir durum olduğunu söyledi. Ajans tesislerinin yüzde 80'inden fazlasının hasar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını kaydeden Lazzarini, "Eğer uluslararası insancıl hukuk hiçbir hesap verebilirlik olmaksızın göz ardı edilebiliyorsa bu durum hukuku anlamsız hale getirir. Gazze bir istisna olamaz. Eğer burada kuralsızlığı emsal kabul edersek bu artık dünyanın yeni normu haline gelir" uyarısında bulundu.

SOĞUK KIŞ ŞARTLARI BEBEK ÖLÜMLERİNE YOL AÇIYOR

Özellikle kış şartları nedeniyle bebek ölümlerinin yaşandığına dikkat çeken Lazzarini, "İnsani yardım sadece gıda dağıtımı değildir. Sağlık, temiz su ve barınma olmazsa olmazdır. Ancak çift kullanımlı ürün kısıtlamaları ve konteyner evlerin girişine izin verilmemesi zamana karşı yarıştığımız bu süreçte elimizi kolumuzu bağlıyor" diyerek uluslararası toplumu somut adım atmaya çağırdı.