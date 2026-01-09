Gazze’de kayıp nesil riski! UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Filistin’de insani kriz derinleşiyor

Gazze'deki hayat kurtarıcı faaliyetlerin ötesinde en acil faaliyetlerden birinin eğitim olduğuna değinen Lazzarini, Gazze'de derin travma geçirmiş 600 binden fazla çocuğun son iki yıldır eğitimden mahrum kaldığını belirterek, "Bu çocukları öğrenme ortamına geri döndüremezsek kayıp bir nesil riskiyle karşı karşıyayız" dedi. Lazzarini, UNRWA'nın geçici öğrenme alanları ve çevrim içi eğitimle şu ana kadar 350 bine yakın çocuğa ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

BU KURALSIZLIK DÜNYANIN YENİ NORMU OLABİLİR

İsrail hükümetinin UNRWA'yı hedef alan adımlarına değinen Lazzarini, bu kısıtlamaların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu söyledi. Gazze'de 380'den fazla UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Lazzarini, bunun BM tarihinde benzeri olmayan bir durum olduğunu söyledi. Ajans tesislerinin yüzde 80'inden fazlasının hasar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını kaydeden Lazzarini, "Eğer uluslararası insancıl hukuk hiçbir hesap verebilirlik olmaksızın göz ardı edilebiliyorsa bu durum hukuku anlamsız hale getirir. Gazze bir istisna olamaz. Eğer burada kuralsızlığı emsal kabul edersek bu artık dünyanın yeni normu haline gelir" uyarısında bulundu.

SOĞUK KIŞ ŞARTLARI BEBEK ÖLÜMLERİNE YOL AÇIYOR

Özellikle kış şartları nedeniyle bebek ölümlerinin yaşandığına dikkat çeken Lazzarini, "İnsani yardım sadece gıda dağıtımı değildir. Sağlık, temiz su ve barınma olmazsa olmazdır. Ancak çift kullanımlı ürün kısıtlamaları ve konteyner evlerin girişine izin verilmemesi zamana karşı yarıştığımız bu süreçte elimizi kolumuzu bağlıyor" diyerek uluslararası toplumu somut adım atmaya çağırdı.