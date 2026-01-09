Gazze’de kayıp nesil riski! UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Filistin’de insani kriz derinleşiyor
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Gazze’deki kırılgan ateşkesin üçüncü ayında olunduğunu belirten Lazzarini, “Bu çocukları öğrenme ortamına geri döndüremezsek kayıp bir nesil riskiyle karşı karşıyayız” dedi.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Ankara'ya yaptığı ziyarette basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazze'deki insani durumun son derece korkunç olduğunu belirten Lazzarini, özellikle çocukların eğitime erişememesi nedeniyle kayıp bir nesil tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.
TÜRKİYE UNRWA'NIN EN GÜÇLÜ DESTEKÇİSİ
Türkiye'ye resmi ziyaret kapsamında gelen Lazzarini, düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin Filistin davası ve UNRWA'nın faaliyetlerine güçlü mali ve siyasi destek verdiğini vurguladı. Lazzarini, Türkiye'nin bölgedeki dayanışma hareketi ve hükümet desteğinin UNRWA açısından hayati önemde olduğunu ifade etti. UNRWA'nın Ankara'da açılacak kalıcı ofisine ilişkin bilgi veren Lazzarini, Türkiye ile anlaşmanın imzalandığını ve Meclis'te onaylandığını bir süre sonra da faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti.
1 MİLYONDAN FAZLA GAZZELİ'YE TEMİZ SU ERİŞİMİ
Gazze'de kırılgan ateşkesin üçüncü ayında olunduğunu hatırlatan Lazzarini, sert kış koşullarıyla birlikte insani krizin derinleştiğini söyledi. Gazze'de halen 12 bin UNRWA personelinin görev yaptığını açıklayan Lazzarini, günlük on binlerce sağlık hizmeti verildiğini, bir milyondan fazla insanın temiz suya erişiminin sağlandığını ve atık yönetimi faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktardı.