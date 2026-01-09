Kapadokya’ya vefa yatırımı! Bakan Göktaş 105 kişilik yeni huzurevini hizmete açtı

Açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, güçlü bir devletin yalnızca ekonomi ve teknolojiyle değil, insanına hayatın her evresinde sunduğu hizmetlerle ölçüldüğünü vurguladı. Sosyal devlet anlayışının basit bir kamu hizmeti değil, aynı zamanda bir medeniyet tercihi ve gelecek vizyonu olduğunu ifade eden Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü söyledi.

"VEFA SOSYAL POLİTİKALARIMIZIN TEMELİDİR"

Yaşlılara yönelik destek programlarına ilişkin verileri paylaşan Bakan Göktaş, Ulusal Vefa Programı kapsamında 81 ilde yaşlıların kendi evlerinde desteklendiğini belirterek, Nevşehir'de 560 vatandaşın bu hizmetten yararlandığını açıkladı. Evde Bakım Yardımı kapsamında ise il genelinde 1.790 kişinin destek aldığını kaydetti.

Türkiye genelinde kamu ve özel sektöre ait 471 huzurevinde 29 bin 745 yaşlının yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldığını dile getiren Göktaş, Nevşehir'de mevcut iki huzurevinde 82 yaşlının bu hizmetlerden faydalandığını söyledi. Yeni açılan Kapadokya Huzurevi ile kentteki yaşlı bakım kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını ifade etti.

HACIBEKTAŞ'A YENİ HUZUREVİ GELİYOR

Konuşmasında Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine de değinen Bakan Göktaş, mevcut fiziki koşullar nedeniyle risk taşıyan huzurevinin yerine Hacıbektaş ilçesine yeni bir huzurevi kazandırılacağını açıkladı. Arsa tahsisinin tamamlandığını belirten Göktaş, proje ve planlama sürecinin ardından yapım çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Bakan Göktaş, "Büyüklerimize daha güvenli, daha konforlu ve daha nitelikli yaşam alanları sunmak, vefa anlayışımızın en somut göstergesidir" dedi.

Kurdele kesiminin ardından Bakan göktaş Kapadokya huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıların atölye çalışmalarını inceledi. Burada huzurevi sakinleri ile de bir süre sohbet etti.