Klasik CHP!

Aydın'da CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparka kaçak inşaat yapması büyük tepki çekti. Belediyelerin asli görevlerinin başında kendi sorumluluk alanlarında kaçak yapılaşmayı önlemek yer alırken, Kuşadası Belediyesi'nin asli görevinin tam aksine hareket etmesi büyük şaşkınlık yarattı. Kaçak yapı polis eşliğinde yıkılırken, CHP'li Kuşadası Belediyesi görevlerinin buna direnmesi tepkileri bir kat daha arttırdı. CHP'li Kuşadası Belediyesi yeni skandallı da imza attı. Kuşadası Belediyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına ait otopark alanına kaçak inşaat yaptı. Kuşadası Belediyesi görevleri kaçak yapının yıkımına engel olmak için direniş gösterdi. Uzun uğraşlar sonucu polis eşliğinde kaçak yapı yıkıldı. Kısa süreli gerginlik ve arbede yaşandı. Duruma sert tepki gösteren vatandaşlar, "Bu alan otopark. Yapı yapılacak bir yer değil. Eğer bunu yapan belediyeyse, vatandaşa bugüne kadar kesilen cezaların anlamı ne?" dedi.