Milyonlarca dosya arabulucuyla çözüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sulh Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamaları Semineri'nde yaptığı konuşmada, adaletin daha erişilebilir ve kapsayıcı hale gelmesi için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin 2002'den bu yana sosyal ve ekonomik bir dönüşüm yaşadığını belirten Tunç, bu süreçte mahkemelerin iş yükünün ciddi biçimde arttığını ifade etti. 2013'te mevzuata giren arabuluculuğun, 2018'den itibaren dava şartı olarak genişletildiğini söyleyen Tunç, zorunlu arabuluculukta başarı oranının yüzde 40 olduğunu kaydetti. 2013'ten bugüne 8 milyon 925 bin başvurudan 5 milyon 307 bininin anlaşmayla sonuçlandığını, bunun yaklaşık 816 mahkemenin yıllara yayılan iş yüküne denk geldiğini belirtti. Tunç, 1 Eylül 2023 sonrası kira uyuşmazlıklarında 147 bin 360, ortaklığın giderilmesinde 23 bin 306, kat mülkiyetinde 4 bin 634 dosyada uzlaşma sağlandığını, 2025 itibarıyla sulh hukuk mahkemelerinde 1 milyon 240 bin dosyada karar verildiğini ifade etti. Kerim CENGİL / SABAH