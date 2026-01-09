MSB’den Halep açıklaması: Desteğe hazırız

MSB'DE düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından bakanlık tarafından basın mensuplarının soruları cevaplandı. Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü SDG'nin kontrolünde bulunan mahallelere yönelik operasyonlara ilişkin sorular üzerine bakanlıkça şu açıklama yapıldı: "Bu operasyon tamamıyla Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."