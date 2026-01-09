Son Dakika! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu sene 12.si tertip edilen Necip Fazıl Ödülleri'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad ediyorum. Üstadın en büyük oğlu Mehmet Kısakürek'e Allah'tan mağfiret niyaz ediyorum. Bu ödüller kültür sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır. Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Dijital tekno-kültürün edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bu dönemde Necip Fazıl Ödüllerimizi son derece kıymetli buluyorum.