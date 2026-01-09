Ünlü menajer kendini böyle savundu: Hassas teraziyi mutfakta kullanıyorum

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan ünlü menajer Haluk Şentürk'ün (63) ifadesine SABAH ulaştı. Ünlü sanatçılar Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, uyuşturucu ile uzaktan yakından alakası olmadığını, o ortamlarda da bulunmadığını iddia etti. MS hastası olduğunu dile getiren Şentürk, "İstesem de uyuşturucu madde kullanamam" diye konuştu. Evinde bulunan hassas terazi ile ilgili de kendini savunan Şentürk, "Hastalığımdan dolayı beslenmeme dikkat etmek zorundayım. O yüzden de evimde mutfak terazisi vardır. Evimde bulunan hassas terazi de mutfak terazisidir" dedi.

ÇOK PİŞMANIM

İfadesinin ardından serbest bırakılan dizi oyuncusu Doğukan Güngör'ün ise uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği ve "Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım" dediği öğrenildi.