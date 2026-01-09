YPG, İsrail’in aktörü oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Halep'te sivil halka yönelik düzenlenen saldırıların, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri haklı çıkardığıNI ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açtığını ifade etti. SDG'nin bu noktada üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Fidan, "Fakat onun yerine İsrail ile bir koordinasyon içerisinde, İsrail'in bölgemizde yürüttüğü 'böl, parçala, yönet' politikasına alet olacak bir aktöre dönüşmesi de maalesef tesadüf değil" diye konuştu. Fidan, "SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.