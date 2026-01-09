Haberler

YPG’li teröristler burada yuvalandı! İşte Halep'teki terör tünelleri

Suriye ordusunun Halep'te terör örgütü YPG/SDG mevzilerine yönelik operasyonun ardından dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. YPG'li teröristlerin Halep'ten tahliyesi sonrasında hastanenin altına dev bir tünel inşa ettikleri görülürken, tünelde çok sayıda mermi ve gözetleme noktalarının bulunduğu fark edildi. A Haber ekibi o tünelleri görüntüledi...

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN SÜRE DOLDU Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtilirken, Suriye ordusunun terör örgütüne tanıdığı süre resmen doldu.