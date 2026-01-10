Ankara’daki su krizine tankerli çözüm

Ankara'nın Pursaklar ve Sincan ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgesinde yaşanan kronik su kesintileri vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Günlerdir musluklarından su akmayan mahalle sakinleri, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldikleri gerekçesiyle duruma tepki gösteriyor.

TANKERLERLE SU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) süreci yönetemediğini savunan ilçe belediyeleri ve AK Parti teşkilatları, vatandaşın mağduriyetini gidermek adına mahalle mahalle gezen su tankerleriyle seferberlik başlattı. Özellikle yaşlı ve hasta vatandaşların büyük zorluk yaşadığı Pursaklar'da sokaklarda uzun su kuyrukları oluştu. Sincan'da da manzara değişmedi. Vatandaşlar gece yarılarına kadar ellerindeki bidonlarla su tankerlerinin başında bekledi. Vatandaşlar, "sosyal belediyecilik" vaadiyle yönetime gelen CHP'li ABB yönetiminin, Ankara'yı yeniden su kuyruklarına mahkûm etmesini eleştirdi.

'SU BEDAVA DEMİŞTİ' Arif Akyol (75): Oyu alacağım diye 'Suyu bedava vereceğim' dedi. Hani bedava mı? 3-4 günde bir gelip bidonla su alıyorum.

Mehmet Tekinoğlu (50): 5 gündür suyumuz yok. Dün de 5 dakika gelip gitti. Bidonla su taşıyoruz. Vaatler vermek güzel ama oy aldıktan sonra insanların dertleriyle de ilgilenmek lazım.

Cahit Ünal: 15 günden beri sular akmıyor. Tankerle su getiriyorlar, 80'li yıllara döndük. Su faturası, elektriğin iki katı geliyor. Öte yandan ABB dün akşam Çamlıdere Barajı'ndaki çalışmanın tamamlandığını ve kent genelindeki su kesintilerinin sona erdiği bildirdi.