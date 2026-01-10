Baba dava açtı oğlu işsiz kaldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, başlattığı hukuki mücadele ile Harmandalı Çöplüğü'nü kapattıran eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar'dan resmen intikam aldı. Tugay, Kazar'ın Mezarlıklar Daire Başkanlığında 2 yıldır şoför olarak çalışan oğlu Tarık Kazar'ı işten attı. Oğul Kazar'ın işten atılması babası Dursun Ali Kazar'ı üzdü. Oğlunun henüz 1 yıllık evli olduğunu belirten Kazar "Harmandalı Çöplüğü kapatılsın diye hukuk mücadelesi başlattığım için oğlumun ekmeği ile oynadılar. Bugüne kadar hiçbir disiplin cezası olmayan, hakkında tutulmuş bir tane bile tutanak bulunmayan oğlumun iş akdini tazminatsız olarak sona erdirdiler. Yazıklar olsun" diye konuştu.

NEREDE HAK, NEREDE ADALET?

Kazar "Katı Atık Daire Başkanı Ramazan Arslan beni 'Harmandalı ile uğraşma, bedeli ağır olur' diye tehdit edip uyardı. Baskıya boyun eğmeden mücadele ettim. Yaşananlar hak, hukuk, adalet diyenlerin ikiyüzlülüğünde başka bir şey değil. Ben Harmandalı halkının doğasını, yeraltı sularını korumak, insanların can ve mal güvenliklerini garanti altına almak isterken onlar maalesef canları yok etmek için çalışıyorlar. Eğer bedeli buysa yapacak bir şey yok. İşsiz bıraktığım için oğlumdan özür diliyorum" dedi.