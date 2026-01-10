Başkan Erdoğan’dan Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe’ye tebrik

ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Süper Kupa finali nefes kesti. Dev derbide Galatasaray'ı 2 golle mağlup eden Fenerbahçe Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınlandığı mesaj ile Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Erdoğan mesajında, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." dedi.