CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili tutuklandı

Balıkesir'de imar, rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, imar sorunlarını çözmek amacıyla rüşvet aldığı öne sürülen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, İmar Komisyonu Başkanı ve Balıkesirspor Başkan Yardımcısı Ferit Gündoğdu ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde görev yapan şoförü Emircan Kofoğlu ile 4 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ferit Gündoğdu ve Kofoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 kişi ise adli kontrolle salıverildi.