DEAŞ’a dev operasyonlar

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın desteği ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli, Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin, Van olmak üzere 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 820 bin 467 TL değerinde mal varlığı, 1 adet av tüfeği ile çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.