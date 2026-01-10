Fidan’dan SDG’ye yeni uyarı: 10 mart mutabakatı’na uyun

DIşişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı. Fidan 'SDG'nin 1 Mart Mutabakatı'na uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Suriye hükümetinin üm terör gruplarını hedef alan bu operasyon tarafımızca da memnuniyetle karşılanmıştır" açıklamasında bulundu.