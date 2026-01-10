Haberler

Kız öğrencilerin fotoğraflarını oylamaya açan şüpheli tutuklandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları çalıp kurduğu internet sitesine yükleyerek 'en güzel' 'en çirkin' gibi başlıklar altında oylamaya açan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrenciler fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşılarak oylamaya açıldı. Büyük tepki çeken olayda 2001'den bugüne kadar okula kayıt yaptırmış kız öğrenciler "en güzel' 'en çirkin" gibi başlıklar altında oylandı. Oylanan öğrenciler arasında 'en iyi 50' ve 'en kötü 50' listesi oluşturuldu.

Bir süre erişime kapalı kalan siteye daha sonra girilmek istendiğinde, sitenin kapatıldığı ve fotoğrafların silindiğini belirten bir mesajla karşılaşıldı. OPERASYON DÜZENLENDİ İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine 3 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Şüpheliler Sakarya ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonla Sakarya ve Antalya'da gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.İ, tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.