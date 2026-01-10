Rıza Akpolat rüşvetten tutuklandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat "rüşvet almak" suçundan tutuklandı. Soruşturmada, şüpheliler Ozan İş ve Emirhan Akçadağ'ın şüpheli Rıza Akpolat'ın görev süresi dahilinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiğini öne sürdüğü belirtildi. Sevk yazısında, iş insanlarından S.B'nin 500 bin dolar ve Beşiktaş'ta İ.O. isimli iş yeri sahibi A.A. ve tanık S.E.E'nin ise 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan ettiği bildirildi. Rıza Akpolat'ın mal varlıklarını belediye başkanlığı görevini kötüye kullanarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından sağladığı haksız kazançla elde ettiğinin tespit edildiği belirtilerek hakimliğe sevk edilen Akpolat "rüşvet almak" suçundan tutuklandı.