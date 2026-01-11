Basın mensuplarının gurur günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için tüm yurtta etkinlikler düzenlendi. TBMM'de parlamento muhabirlerine çiçek veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim" dedi. TUSAŞ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, HÜRJET ve GÖKBEY'in hava-hava çekimlerini gerçekleştiren gazetecilerin görüntülerini yayımladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gazeteciler için kutlama etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar, gazeteciler için tebrik mesajları yayımladı.