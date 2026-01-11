Başkan Erdoğan'dan "nüfus" konusunda dikkat çeken mesaj: Dost bildiklerimiz bile buna karşı

"Her şeyden önce tabii dedeyim. 9 tane de elhamdülillah torunum var. İnşallah. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz, devamlı söylediğim bir söz var: 'En az üç çocuk' diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil; Rabbimizin emri. Sevgili Habibi'nin bizlere sürekli olarak tavsiyesi: "Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim." diyor Peygamberimiz. Öyleyse bunun yerine gelmesi lazım. Bunun için de biz aile derken buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı Aile Yılı olarak ilan ettik. Ve Aile Yılı olarak bu adımı atmamızın da esbab-ı mucibesi; özellikle bir halkı Müslüman olan topluluk olarak bunu hiç tereddütsüz bu nesli ülkemizde çoğaltalım istiyoruz." Başkan Erdoğan, "Genç nüfusun tehlikeye gireceğini ne zaman ve nasıl gördünüz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Yani bunu gördük ama hâlâ biz bir netice almış değiliz. Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz onlar da maalesef nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. Ve şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. Tophane-i Âmire'deki bu buluşmamız nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur. Şu an itibariyle elhamdülillah bizim ailede şu anda gelişme iyi. Bundan dolayı da mutluyum."

"TORUNLARIMLA İYİ MUHABBETİM VAR" Bir üniversite öğrencisinin "Torunlarınızla günlük yaşam, kültür ve sanat üzerine sohbet eder misiniz?" sorusuna ise Erdoğan şöyle yanıt verdi: "Şimdi bu sabah en küçüğüyle iyi bir muhabbetim oldu. En küçüğü şu anda 2 yaşında. Bununla görüşmemi yaptım ve öyle ayrıldım. O da Baykar Grubu'nun bir yavrusu. Ve hamdolsun o muhabbet bize ayrı bir dinçlik veriyor. Rabbim buradaki bütün kardeşlerime de aynı muhabbeti evlatlarından ve torunlarından almayı nasip etsin. Onlar bizi gerçekten dingin kılıyor. Sunucunun, "Yıllar önce bir sergide size rehberlik ederken dilim sürçüp 'hocam' demiştim. Siz de 'Bundan daha güzel hitap olur mu?' demiştiniz. Sanırım siz bende hep böyle öğretici bir etki bıraktınız…" demesi üzerine Başkan Erdoğan, "Bundan daha güzel makam olur mu?" diye yanıt verdi.