Biz, meşruiyeti dışarıda aramayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Memur-Sen ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde Kızılcahamam'daki otelde düzenlenen "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu-Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar" Sempozyumu'nda konuştu. Her türlü eleştiriye açık olduklarını ancak bunların sadece engelleme, karşı çıkma, karalama ve hakaretten ibaret olmasının ülkeye fayda sağlamayacağını vurgulayan Tunç, "İftiraların, mesnetsiz ithamların, çirkin yakıştırmaların, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik meşruiyet tartışmalarının hiçbir geçerliliği söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Cumhur İttifakı ve AK Parti, meşruiyetini milletten alır. Biz, meşruiyeti yabancılarda, dış ülkelerde ülkemizi şikâyet ederek aramayız. Maalesef ülkemiz muhalefetinin de böyle bir şanssızlığı var" dedi.