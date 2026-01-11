İmamoğlu’nun kasası Soytekin’den yeni itiraflar: Müteahhitlerden milyonlarca lira rüşvet aldı

"Suç örgütü kurma ve yolsuzluk"tan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Adem Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle hâkim karşısına çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Soytekin, yeni itiraflarda bulunmak istediğini söyledi. Daha önce 8 kez ifade verdiğini ve devletin yanında olduğunu belirten Soytekin, 2014-2024 yılları arasında kendisine yaptırılan okul, kreş, cami ve köprü gibi kamu işlerinin bedellerinin normal yollarla ödenmediğini iddia etti. Soytekin, "Belediyenin yönlendirdiği müteahhitler ödemeleri daire, dükkân veya uzun vadeli çeklerle yaptı. Bu ödemelerin esasında belediye ile bir işi olduğu aşikârdır'' dedi. Soytekin, sanıklardan Metin Gül'ün iskân almak için bedel ödediğini bizzat kendisine söylediğini belirterek, "Metin Gül'den rüşvet olarak aldığım bir daire yok, söz konusu daireler iş karşılığıdır. Ayrıca ticari ilişkim de bulunmaktadır" dedi ve Gül'ün iskân için ödediği 3 milyon liralık tutarın (veya bir kısmının) İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Fatih Keleş'e teslim edildiği kanaatinde olduğunu ifade etti. Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun henüz belediye başkanı olmadığı dönemde (2013), Westside projesi kapsamındaki müteahhitlerden 30 milyon lira istediğini ve tarafların bu rakamda anlaştığını öne sürdü. Ayrıca Soytekin, kendisine verilen daire ve dükkânların toplam bedelinin o dönemin parasıyla 5 milyon lirayı geçmediğini, kalan paranın ise Muzaffer Beyaz üzerinden sisteme aktarıldığını savundu. Ayrıca Hasan İmamoğlu ile ilgili süreçlerin Beyaz İnşaat üzerinden yürütüldüğünü belirterek "Arazi sahibi Kemal Şahin'den inşaat ruhsatı için Cevat Güleç Okulu'nun yaptırılması istenmiş. İnşaatı sistemin rüşvet parası ile ben yaptım'' diye konuştu.

'VİRA İSTANBUL PROJESİNDE ÇOK BÜYÜK YOLSUZLUK YAPILDI'

İddianamede yer almayan ancak büyük yolsuzluk yapıldığını iddia ettiği Beylikdüzü'nün en büyük kamu ortaklı projesi "Vira İstanbul"a dikkat çeken Soytekin, "Proje ihaleye çıktığında bölgenin müteahhitleri ve aynı zamanda akraba olan Güller ve Beyazlar koordineli bir şekilde kendi aralarında anlaşarak teklif verdiler. İhale işlemi bu iki grup arasında danışıklı olarak yapıldı. İncelemede bu ihalenin fesatlı olduğu da açıkça anlaşılacaktır" dedi. Tahliye edilmesi halinde enteresan isimleri mahkemeye sunacağını söyleyen sanık Adem Soytekin hakkında kaçma kuşkusunun somutlaşması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MURAT ONGUN'UN KASASI EMRAH BAĞDATLI

Soytekin savunmasında, "Olay TV'nin alınma sürecinde Emrah Bağdatlı bana gelerek bu hususu iletti. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un hem ortağı hem de Ongun'un tüm mallarını üzerine taşımıştır. Yani kasa görevini görmektedir. Ben bu teklifi geri çevirinde kanalı Hüseyin Köksal'a aldırdılar" dedi.