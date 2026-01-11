Müzik milli kimliğin vazgeçilmez unsuru

Emine Erdoğan ve Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan önceki gün Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nu ziyaret etti.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Türk müziği bize aynı hikâyenin, aynı kaderin parçası olduğumuzu anlatır. Her ne kadar müzik evrensel olsa da kendi müziğimizi dinlemek, içimizde, uzun bir yolculuktan sonra eve dönmenin verdiği o derin huzur hissini uyandırır.

Müzik, toplumu birbirine görünmez bağlarla bağlayan, farklılıkları duyguların potasında eriten ve milli kimliğin oluşumunda temel bir rol üstlenen vazgeçilmez bir unsurdur. Mimarisi, çalışma atölyeleri, müzesi, son derece iyi kurgulanmış, müfredatı ve öğrencilerine sunduğu sayısız imkânla Palet Türk Müziği İlkokulu örnek bir kültür yatırımı. Mezunları da Türk müziğine can suyu olacaklar" dedi.

Bilal Erdoğan ise okulu 7 yıl önce kurduklarını söyleyerek "Hedefimiz kültürümüzün ihyası ve yeni nesillere hakkıyla aktarılması" dedi. Emine Erdoğan ve beraberindekiler okuldaki müzeyi gezdi. Emine Erdoğan bir sınıfa konuk oldu.