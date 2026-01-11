Haberler

Terör elebaşı Salih Müslim'in yeğeni Usame Müslim: Biz Suriye devriminden yanayız, PKK/YPG'den değil!

Terör örgütü YPG/SDG’nin sözde siyasi kanadı PYD’nin eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in yeğeni Usame Müslim, terör örgütünün entegrasyon sürecinde adım atmayarak ayak sürümesinden dolayı Suriye ordusunun Halep’te yaptığı operasyonların, ülkenin kuzeyine de uzanabileceğini söyledi. Usame Müslim, "Bizim farklı bir çizgide olduğumuz ve kendilerine katılmayı reddettiğimiz anlaşılınca ilişkiler bozuldu.Tutumumuz netti. Biz Suriye devriminden yanayız, PKK, YPG ya da YPJ’den yana değiliz." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki "Terörsüz Türkiye" sürecini yakından takip ettiklerini ve şu ana kadar olumlu ilerlediğini belirten Usame Müslim, "Ancak ne yazık ki bu süreç Suriye sahasına yansımıyor. Barış sürecinin yalnızca Türkiye'de değil, PKK kontrolündeki tüm bölgelerde yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Şu ana kadar bu konuda ciddi bir irade görmedik. Bu durum, hükümeti (Suriye yönetimi) Eşrefiyye ve Şeyh Maksud bölgelerine yönelik adım atmaya zorladı."dedi. Bu sürecin ilerleyen aşamada, Deyr Hafir, Tabka ve Ayn'ul Arab'a ve diğer bölgelere de uzanmasının mümkün olduğunun altını çizen Müslim, bunun nedeninin karşı tarafın (YPG/SDG) barış ve müzakere konusunda samimi olmamasından kaynaklandığını kaydetti.

YPG/SDG'nin geçmişte Beşşar Esed rejimiyle güçlü bir koordinasyon içinde olduğunu ve örgütün bunu "bölgeleri savaştan ve bombardımandan koruma" gibi çeşitli gerekçelerle savunduğunu anımsatan Müslim, Halep'teki "örgüt yapılanmasının YPG, YPJ ve SDG'den" oluştuğunu söyledi. YPG/SDG'nin, devrik rejimle arasındaki fiili işbirliğinin bilindiğini vurgulayan Müslim "Söz konusu gruplar, devrimin başlangıcından bu yana Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu bölgeleri yönetmektedir." dedi. "ÖRGÜTE MUHALİF OLAN HERKES YA TUTUKLANMIŞ YA TASFİYE EDİLMİŞ" Örgütün, Suriye'deki kürtlerin yaşadığı bölgeleri demir yumrukla yönettiğini kaydeden Müslim, "Kendilerine muhalif olan herkes ya tutuklanmış, ya tasfiye edilmiş ya da silahlı baskıya maruz kalmıştır. Sahada bulunmayan muhalifler ise medya yoluyla hedef alınmış ve bilinçli biçimde marjinalleştirilmiştir."ifadelerini kullandı.