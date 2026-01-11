Yıkılan camiye Selçuklu dokunuşu

Asrın felaketinde ağır hasar alarak yıkılan Osmaniye'nin Çardak Köyü Camii, yeniden yapım çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Çardak köyünde gerçekleştirilen açılış töreni, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Törene protokol üyeleri, köy sakinleri ve davetliler katıldı. Okunan duaların ardından kurdele kesimi yapılarak cami ibadete açıldı.

Selçuklu mimarisi örnek alınarak inşa edilen caminin, kubbesiz olarak projelendirildiği ve depreme dayanıklı şekilde yapıldığı belirtildi. Yapımında el oyması ahşap mobilyaların kullanıldığı caminin, modern donanımı ve sağlam yapısıyla uzun yıllar köy halkına hizmet vermesi hedefleniyor.

Valiler kararnamesiyle Eskişehir'e vali olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz "Mimarisi, işçiliği her şeyi ile muhteşem olmuş. Gerçekten dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz" dedi.