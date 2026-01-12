AK Parti Teşkilat Başkanlığı’ndan sahaya güçlü hamle

Teşkilat Başkanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan program kapsamında, partinin 11 milyon 543 bin üyesinin evlerinde ya da iş yerlerinde ziyaret edilmesi amaçlanıyor. Bu ziyaretlerde, yürütülen çalışmaların anlatılması kadar, üyelerin görüş, beklenti ve önerilerinin doğrudan dinlenmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Parti kaynakları, bu sürecin "karşılıklı istişare" anlayışıyla yürütüleceğini vurguluyor.

RAPOLANIP GENEL MERKEZE AKTARILACAK

Ziyaretlerde Türkiye'nin geleceğine dair başlıklar geniş bir çerçevede ele alınacak. Ekonomi programı, "Terörsüz Türkiye" hedefi, hukuk, eğitim, altyapı ve sağlık alanlarında atılması planlanan adımların üyelere aktarılması, aynı zamanda sahadan gelen geri bildirimlerin raporlanarak genel merkeze ulaştırılması planlanıyor. Bu yolla, teşkilatın karar alma süreçlerinde tabanın daha etkin rol alması hedefleniyor.

SAHADA AKTİF VE DİNAMİK TEŞKİLAT MODELİ

Parti yönetiminin, genel merkezden mahalle ve sandık yönetimlerine kadar tüm kademelerde görev alan isimleri aynı hedef doğrultusunda buluşturma amaçlanıyor. Bakanlardan genel başkan yardımcılarına, il ve ilçe yöneticilerinden mahalle temsilcilerine kadar herkesin sahada aktif rol alacağı bir model. Özellikle kış ayları boyunca teşkilat faaliyetlerinin yoğunlaştırılması planlanıyor. Bu dönemde, bakanların ve genel merkez yöneticilerinin il ve ilçe teşkilatlarıyla daha sık bir araya gelmesi, saha çalışmalarına doğrudan katılması bekleniyor.