AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert tepki: CHP intihara koşuyor!

Millet size tek başınıza iktidar vermedi. Neden acaba? Bunu Hiç düşündünüz mü?

Özgür bey, bilmiyorsanız öğrenin! Genel Başkanı olduğunuz CHP tam 75 yıldır, halkın oyuyla birkez olsun tek başına iktidara gelmedi. Meşruiyet bunun neresinde!

Özgür Özel, partisi içindeki iktidar oyununu kapatmak için bir takım saçma ve anlamsız fikirler ileri sürmüş. Çok tuhaf insan. Okumuyor! Anlamıyor! Düşünmüyor!

Hüseyin Yayman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman , CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in tutarsız açıklamalarına sert tepki gösterdi. Hüseyin Yayman, "Milletin oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı varken hâlâ "meşruiyet" lafı etmek, düpedüz aptallık ve siyasi çaresizliktir." dedi.

"DÜPEDÜZ APTALLIK VE SİYASİ ÇARESİZLİKTİR"

Meşruiyet tartışması açmadan önce aynaya bir bakar mısınız! Millet size ne diyor? Sandık size ne diyor? Tarih size ne diyor? Milletin oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı varken hâlâ "meşruiyet" lafı etmek, düpedüz aptallık ve siyasi çaresizliktir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı gerçeğini görmezden gelmek, milletin iradesini yok saymaktır. Zaten sizin milletin iradesiyle işiniz yoktur.

Bu ülkede milletin kararına saygı duymayanların söylediği hiçbir sözün karşılığı ve anlamı yoktur.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DİK DURUŞ GÖSTERİYOR"

Türkiye'nin geleceği; dış güçlerin beklentilerine göre şekil almakla değil, gerektiğinde bedel ödeyerek dik durmakla savunulur. Cumhurbaşkanımız işte tam bu dik duruşu gösteriyor.

Dış politikayı iç siyasete alet etmek ne devlet ciddiyetidir ne de diplomasidir! Sayın Özel Bilmiyorsanız, Öğrenin!